SEC не стала штрафовать Toshiba, завершив расследование ее практик бухучета

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США завершила расследование в отношении практик бухгалтерского учета Toshiba Corp., сообщила японская компания.

Американский регулятор не стал накладывать каких-либо штрафов на компанию.

Это позволит Toshiba оставить позади разразившийся еще в 2015 году скандал, когда регуляторы США заподозрили японскую компанию в сокрытии убытков американской "дочки" в сфере ядерной энергетики - Westinghouse Electric Co. - на сумму около $1,3 млрд.

Позднее Westinghouse Electric объявила о банкротстве и в начале 2018 года была продана инвесткомпании Brookfield Business Partners L.P. за $4,6 млрд.

Впервые Toshiba объявила, что Минюст США и SEC потребовали предоставления определенной информации от ряда американских подразделений компании в середине марта 2016 года.

В конце 2015 года японский регулятор рынка ценных бумаг оштрафовал Toshiba на рекордные $62 млн, обвинив компанию в отсутствии внутренних процедур контроля, которые предотвращали бы завышение сотрудниками данных о прибыли в связи с необходимостью выполнения целевых показателей.

Из-за ошибок в отчетности оценка прибыли Toshiba за 2008-2014 годы была завышена в общей сложности на $1,9 млрд. На фоне скандала компанию покинули ряд топ-менеджеров, а ее аудитор Ernst & Young ShinNihon был оштрафован на $17 млн.

Акции Toshiba по итогам торгов в понедельник подешевели на 1,2%.