Телеком

13:45 23.06.2018

"Укрэнерго" вместе с авторами фильма "Бобот и энергия Вселенной" создадут тематическую настольную игру

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"Укрэнерго" вместе с авторами фильма "Бобот и энергия Вселенной" создадут тематическую настольную игру

НЭК "Укрэнерго" и авторы нового украинского детского фантастического фильма "Бобот и энергия Вселенной" проведут ряд совместных мероприятий, в т.ч. создадут тематическую настольную игру, сообщила пресс-служба компании.

"Дети-участники мероприятий смогут много узнать о значении энергетики для современного человека, о том, как меняется наша жизнь, чего стоит ждать от нее в будущем. А также посмотреть фильм "Бобот и энергия Вселенной", узнать, как возникла и разрабатывалась идея фильма, как проходили съемки, создавались спецэффекты. Изюминкой совместного проекта "Укрэнерго" и кинематографистов станет настольная игра, в которой участники смогут вмести пройти путь и приключения главных героев фильма", - отметили в пресс-службе.

Технофентези "Бобот и энергия Вселенной" сняла студия Mental dRive при поддержке Госкино Украины, должно выйти в прокат 30 августа 2018 года. В фильме рассказывается история 12-летнего мальчика, который вместе со своим необычным другом – Боботом, ожившей трансформаторной будкой, спасает мир от энергетической катастрофы.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.

Теги: #укрэнерго #игра #фильм
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