Телеком

16:38 22.06.2018

BlackBerry получила квартальный убыток, но результаты были выше прогнозов

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Канадский производитель программного обеспечения BlackBerry получил чистый убыток в первом квартале 2019 финансового года, но скорректированная прибыль и выручка были выше ожиданий рынка.

На предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу бумаги BlackBerry подорожали на 2,1%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток за три месяца, завершившихся 31 мая, составил $60 млн, или 11 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $671 млн, или $1,23 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Весной 2017 года BlackBerry получила разовую прибыль в результате выплаты американским чипмейкером Qualcomm $940 млн.

Скорректированная прибыль составила 3 цента на акцию.

Между тем выручка компании сократилась до $213 млн с $235 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что скорректированная прибыль будет нулевой, а выручка составит $208 млн.

В текущем (2019) фингоду BlackBerry рассчитывает на рост совокупной выручки от продажи обеспечения и услуг на 8-10%. Кроме того, она ожидает скорректированную прибыль выше нуля в расчете на акцию при консенсус-прогнозе 6 центов на акцию.

Капитализация компании с начала текущего года выросла на 4,7% по сравнению с подъемом индекса Standard & Poor's 500 на 6%.

Теги: #blackberry
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