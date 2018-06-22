Телеком

15:54 22.06.2018

В Украине более 2 млн устройств поддерживают Apple Pay, популярность сервиса возрастет с подключением новых банков-партнеров – мнение

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В Украине более 2 млн устройств поддерживают Apple Pay, популярность сервиса возрастет с подключением новых банков-партнеров – мнение

 В Украине насчитывается более 2 млн устройств, поддерживающих систему бесконтактных платежей Apple Pay, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" инженер-менеджер В2В решений Apple компании "АСБИС-Украина" Алексей Дубов.

"Начиная с модели iPhone SE, все устройства поддерживают Apple Pay. Кроме того, платежи можно осуществлять с помощью наручных часов Apple Watch. Всего в Украине приблизительно около 2 млн устройств на руках у пользователей, поддерживающих систему бесконтактных платежей", - сказал он агентству во время конференции ASBIS HUB 2018. Tech Talks в Киеве.

Собеседник агентства не располагает данными о количестве устройств, непосредственно подключивших указанную услугу за месяц с момента ее запуска в Украине, а также о количестве осуществленных платежей.

В то же время он отметил, что в Украине по мировым меркам очень развита торговая сеть для приема таких платежей. Соответственно дальнейшее развитие системы Apple Pay будет зависеть от скорости подключения к нему украинских банков.

"Поскольку наша система бесконтактных платежей запускалась немного позже по сравнению с развитыми странами, Украина пропустила несколько эволюционных этапов развития и шагнула далеко вперед. Сейчас практически любой терминал в стране поддерживает PayPass от MasterCard и payWave от Visa, и, соответственно, Apple Pay. То есть, применение Apple Pay зависит от наличия поддержки системы со стороны банков", - объяснил А.Дубов.

В то же время он добавил, что помимо ПриватБанка, интерес к обеспечению соответствующих расчетов выразил ряд других финучреждений.

"Днями я видел намек по этому поводу от Дмитрия Дубилета (соучредитель проекта Monobank - ИФ). Мы общались также с другими банками и несколько из них уже активно работают над внедрением Apple Pay. Я думаю, к концу года мы увидим новые имена, работающие с Apple Pay", - сказал он.

Как сообщалось, крупнейший в Украине ПриватБанк (Киев) 17 мая запустил в стране платежный сервис Apple Pay. Клиентам банка, для использования сервиса, необходимо подключить кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard через приложение Privat24 или Wallet.

"АСБИС-Украина" является дочерней структурой ASBISc Enterprises PLC (Кипр), специализируется на распространении продуктов и решений VAD (value added distribution) в области информационно-коммуникационных технологий от глобальных поставщиков включая Apple, AMD, Dell, IBM, Intel и другие.

Теги: #платежи #apple_pay
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