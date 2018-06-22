Независимая ассоциация телерадиовещателей требует передать частоты "112-Украина" региональным вещателям

Независимая ассоциация телерадиовещателей требует прекратить действие лицензий на вещание в многоканальной телесети МХ-5 для компаний "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Лидер ТВ" и "ТВ Выбор", вещающих под логотипом "112-Украина", и выставить их для проведения дальнейшего конкурса на региональное вещание.

В заявлении ассоциации, размещенном на ее сайте, отмечается недопустимость дальнейшего использования частотного ресурса, предусмотренного для регионального телевидения, общенациональным вещателем, а также необходимость прекращения длительного нарушения законодательства.

"Компании "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Лидер ТВ" и "ТВ Выбор" в течение семи лет грубо нарушают действующее законодательство, поскольку, получив лицензии на региональное вещание, не создали ни одной региональной программы и фактически являются частями общенационального канала "112 Украина", - подчеркивают в ассоциации.

В ней отмечают, что вещающие под логотипом "112-Украина" компании были зарегистрированы за месяц до конкурса, не имели опыта и надлежащего штата работников. В то же время вместе с ними в конкурсе на цифровое вещание участвовало более 50 ведущих региональных телекомпаний, работающих в своих регионах по 15-20 лет, постоянно создающих региональные новости и содержащих большие творческие коллективы.

"Именно поэтому результаты неправомерного конкурса, согласно которым "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "Лидер ТВ" и "ТВ Выбор" получили лицензии, были обжалованы известным региональным вещателем ТРК "Черновцы". Сейчас этот иск проходит стадию коммуникации с украинским правительством в Европейском суде по правам человека", - отмечается в заявлении.

Независимая ассоциация телерадиовещателей требует от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания неуклонно соблюдать действующее законодательства при рассмотрении вопроса продления лицензий этим компаниям. Среди требованиях также в кратчайшие сроки обеспечить возможность использования ресурса МХ-5 для регионального вещания: в случае высвобождения этих частот безотлагательно провести конкурс на их использование среди действующих региональных вещателей.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию вынес очередное предупреждение компаниям, вещающим в многоканальной цифровой телесети МХ-5 с логотипом "112 Украина" - "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ" - за нарушения программной концепции вещания, изменение формата и логотипа, а также вновь отказался переоформлять их лицензии.

Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112 Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112 Украина" истекает в сентябре 2018 года.