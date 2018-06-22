Телеком

11:25 22.06.2018

Около 33% социальной рекламы на украинском ТВ является скрытой коммерческой или политической рекламой

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Около 33% социальной рекламы на украинском ТВ является скрытой коммерческой или политической рекламой

Около 18% внешней социальной рекламы в Киеве и около 33% социальной рекламы на телевидении является скрытой коммерческой или политической рекламой, о чем свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации (ИМИ) по заказу Центра гражданского представительства "Жизнь".

Согласно исследованию "Состояние социальной рекламы. Будущее социальной рекламы в Украине", скрытая реклама (коммерческая или политическая) под видом социальной зафиксирована как на телевидении (треть всех образцов), так и во внешней рекламе Киева (около 18%).

Также отмечается, что на телевидении от всех образцов социальной рекламы 1/6 является рекламой в сфере общественного здоровья.

Согласно результатам исследования, больше всего социальной рекламы (по количеству эфирного времени и роликов) выходит на телеканале Общественного вещания, который имеет бюджетное финансирование.

В сегменте внешней рекламы Киева социальная реклама в сфере общественного здоровья составляет 1/10.

ИМИ по результатам исследования подчеркивает, что главными проблемами, которые препятствуют эффективному распространению социальной рекламы, являются: неуплата частью рекламодателей алкоголя и табака 5% отчисления; нехватка средств на создание такой рекламы; отсутствие практики использования законодательных возможностей бесплатного размещения социальной рекламы.

Для исследования были выбраны 9 общенациональных телеканалов: "Новый канал", СТБ, ICTV, UA:Перший, "1+1", "Интер", "Украина", "Прямой" и "112 Украина", а также социальная реклама на внешних носителях Киева. Мониторинг каналов осуществлялся на протяжении двух часов прайм-тайма (с 19:00 до 21:00) в один из трех дней (3, 4 либо 5 апреля 2018 года). В мониторинг были включены все сюжеты с маркировкой "социальная реклама".

Теги: #реклама #телевидение #исследование
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