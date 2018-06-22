Телеком

10:42 22.06.2018

Sharp продает акции на сумму до $2 млрд

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Sharp продает акции на сумму до $2 млрд

Японский производитель электроники Sharp Corp. готовится разместить на бирже новые акции на сумму до 216 млрд иен ($2 млрд) и направить вырученные средства на научно-исследовательские разработки, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, средства будут потрачены на выкуп 200 тыс. приоритетных акций.

Впервые о том, что Sharp может продать акции, стало известно в начале июня. С тех пор акции компании подешевели на 7,3%.

В 2016 году испытывавшая серьезные финансовые проблемы Sharp была приобретена тайваньской компанией Foxconn. Акции компании после этого восстановились, но затем снизились на опасениях охлаждения спроса на смартфоны, к которым Sharp производит экраны.

Теги: #акции #sharp
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