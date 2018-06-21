Набсовет НОТУ предлагает Кабмину создать спецфонд по финансированию общественного вещания за счет 50% поступлений ренты за РЧР

Наблюдательный совет и правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) просит премьер-министра Владимира Гройсмана обеспечить полноценное финансирование вещателя и рассмотреть возможность направления 50% фактических поступлений от ренты за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) в специальный фонд госбюджета для поддержки НОТУ, сообщается на сайте вещателя.

"Просим рассмотреть возможность инициирования правительством изменений в Бюджетный кодекс, которые обеспечат переход к более стабильной системе финансирования общественного вещания на основе предложений еаблюдательного совета НОТУ и рекомендаций Совета Европы, путем направления 50% фактических поступлений от ренты за пользование РЧР в специальный фонд государственного бюджета для финансовой поддержки НОТУ", - говорится в сообщении.

НОТУ также просит премьера взять под личный контроль ситуацию по обеспечению надлежащего финансирования общественного вещания в Украине.

Кроме того, НОТУ обратилась с просьбой о дофинансировании общественного вещания в соответствии с требованиями закона "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", направив ее, помимо Кабмина также председателю комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.

Как сообщается, НОТУ также проинформировала президента Петра Порошенко о критическом недофинансировании общественного вещания в стране, направив ему соответствующее обращение.

Как сообщалось, телеканал "UA:Первый" с 18 июня приостановил аналоговое вещание в Белополье, Виннице, Днепре, Изюме, Киеве, Ковеле, Одессе, Тернополе и Чернигове из-за нехватки средств на оплату услуг трансляции Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Группа из 17 депутатов Европарламента в письме к украинским властям потребовала обеспечить безотлагательное внесение изменений в государственный бюджет Украины для выделения достаточного финансирования НОТУ к концу июня.

В декабре 2017 года В.Гройсман заявил, что финансирование национального общественного вещателя (НОТУ) будет доведено до предусмотренного законом уровня в 1 млрд грн в течение 2018 года.

О недофинансировании общественного вещания НОТУ заявляла в сентябре 2017 года.