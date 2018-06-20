"Цифровой разрыв" в Украине постепенно уменьшается - ИнАУ

В Украине постепенно уменьшается "цифровой разрыв", т.е непропорциональности использования современных цифровых технологий (прежде всего, интернета) различными социальными группами, говорится в сообщении на сайте Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine, проведенном в мае 2018 года.

"Наблюдается постепенное уменьшение "цифрового разрыва". Так, совокупная доля интернет-пользователей в селах и городах с населением до 100 тыс. увеличилась с 51% три года назад (на конец второго квартала 2015 года) примерно до 56% на сегодня, а интернет-проникновение в украинских селах достигло 53%" – сообщается в отчёте.

В компании также отмечают, что интернет-проникновение по регионам выравнивается.

Согласно сообщению, с учетом уменьшения общей численности населения Украины интернет-проникновение в мае 2018 года несколько увеличилось по сравнению с концом 2017 года - с 64,04% до 64,9%.

Согласно исследованию, в городах с населением более 100 тыс. жителей проживает 56% активных интернет-пользователей, а регулярными пользователями интернета являются 75% жителей.

В городах с населением менее 100 тыс. жителей регулярными пользователями интернета является 65% населения.

Кроме того, сообщается, что доля интернет-пользователей старше 55 лет за последние три года выросла с 12% до 15%, а проникновение в возрастной категории 55-64 года достигло 44%. Пользователей же старше 65 лет, по итогам исследования, в Украине всего 15%.

На первом месте среди интернет-девайсов – смартфон (57% пользователей), на втором – домашний ноутбук (45%), на третьем – стационарный домашний компьютер (39%). При этом с рабочих ноутбуков и компьютеров в сеть заходит всего 5% пользователей.

Из исследования исключен оккупированный Россией Крым и временно неподконтрольные территории Луганской и Донецких областей.

Исследование проводилось по инициативе ИнАУ.

Как сообщалось, по данным "Укртелекома", возможности пользоваться высокоскоростным интернетом лишены 8,3 млн человек, проживающих в 21,749 тыс. сел Украины.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициирует создание "цифрового" правительственного комитета – по вопросам развития цифровой экономики и общества.