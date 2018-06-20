Телеком

15:56 20.06.2018

Нацсовет по телерадиовещанию призывает дистрибьюторов цифрового оборудования увеличить его поставки

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Нацсовет по телерадиовещанию призывает дистрибьюторов цифрового оборудования увеличить его поставки

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

"Также Нацсовет обращает внимание дистрибьюторов на необходимость поставки на украинский рынок приемников для цифрового радио в стандарте DAB +. Поскольку в Украине полноценно заработал мультиплекс цифрового радио и девять радиостанций начали вещание", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

По данным Нацсовета вскоре в цифровом формате начнут вещание еще пять радиостанций, которые станут победителями в объявленных конкурсах на этот вид вещания.

Учитывая, что обновленным планом использования радиочастотного ресурса Украины с 31 августа 2018 года предусмотрено прекращение использования в Украине радиотехнологии "аналоговое телевизионное вещание", а для города Киева и Кировоградской области отключение состоится 31 июля, регулятор обратился письмами к таким компаниям, как НПК "Ромсат", "Стронг Юкрейн", Comfy, Eldorado, Rozetka, а также к группе компаний "Фокстрот" с просьбой учесть возможное резкое увеличение спроса среди населения на тюнеры и телевизоры, которые могут принимать эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).

Также Нацсовет обратился к мелким поставщикам цифрового оборудования с просьбой учесть ситуацию на рынке и позаботиться о наличии в розничных сетях тюнеров и телевизоров различных ценовых категорий - от самых дорогих до самых дешевых, чтобы максимально удовлетворить спрос населения на необходимое оснащение для приема цифрового телевизионного сигнала.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Теги: #цифровое_вещание #телерадиовещание #оборудование #нацсовет
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