Xiaomi может привлечь порядка $6,1 млрд в ходе IPO в Гонконге

Китайская Xiaomi Corp., один из крупнейших мировых производителей смарфтонов и другой потребительской электроники, может привлечь порядка $6,1 млрд в ходе IPO в Гонконге, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Xiaomi и некоторые из ее инвесторов планируют разместить в общей сложности 2,18 млрд акций по цене 17-22 гонконгского доллара ($2,2-$2,8) за бумагу.

Уже в четверг компания начнет принимать заявки институциональных инвесторов на участие в IPO, сообщили источники.

Андеррайтерами IPO Xiaomi станут CLSA Ltd., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Среди финкомпаний, также участвующих в организации IPO Xiaomi, - Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., а также шесть китайских банков.

Детали гонконгского IPO Xiaomi могут измениться, отмечают источники.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Xiaomi отложила первичное размещение акций в материковом Китае в ожидании изменения регулирования.

Размещение акций Xiaomi, основанной в 2010 году, является одним из самых ожидаемых на рынке. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы (и "умные" велосипеды), а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Чистый убыток Xiaomi в 2017 году составил 43,89 млрд юаней ($6,9 млрд), без учета единовременных факторов она получила прибыль в размере 5,36 млрд юаней. Ее годовая выручка подскочила на 67%, до 114,6 млрд юаней ($18 млрд).

В I квартале 2018 года чистый убыток составил $1,1 млрд из-за разовых списаний.