Украинские телеканалы в 2018г увеличили долю передач европейского производства на до 93%

Объемы трансляции передач европейского производства (в том числе украинских) на украинских телеканалах в 2018 году в среднем составили 93%, что на 6 процентных пунктов превышает прошлогодний уровень и на 23% - установленные законом квоты, сообщается в отчете, размещенном на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Доля передач украинского производства в среднем составила 79% эфира, что на 4 п.п. больше, чем фиксировалось в прошлом году. В свою очередь программы производства стран ЕС, США и Канады выросли на 2 п.п. до 14% эфирного времени, этот сегмент преимущественно представляют художественные, документальные и анимационные фильмы

Согласно отчету Нацсовета, также наблюдается уменьшение количества телевизионного контента других стран, в том числе государства-агрессора - сейчас в эфире общенациональных телеканалов доля такого контента составляет лишь 7%, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 13% эфира.

За год объем европейского продукта, который также охватывает украинские передачи, вырос на 6 п.п. до 93% украинского общенационального телевидения, в то время, когда действующее законодательство Украины требует от лицензиатов только 70%.

В топ-10 телеканалов с максимальной долей трансляции передач украинского производства вошли: "Эспрессо", "UA Культура", "М1", "Прямой" (100% эфира), "СТБ" (99%), "5 канал" (98%), ZIK (97%), "1+1" (93%), Zoom (86%) и телеканал "Украина" (85%).

Низший показатель европейского продукта в эфире телеканалов: К1(15%), "НТН" (16%), ICTV (20%) и "Пиксель" (24%).

"Все общенациональные телеканалы в этом году придерживались обязательной квоты по европейскому продукту, а также увеличили объемы передач как национального, так и собственного производства, которые теперь стали доминантными в украинском телевидении", - цитируется в отчете председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

По данным опубликованного отчета, Нацсовет проанализировал 2912 часов эфира 26 телеканалов цифрового телевидения.

Данные о показе определенной законом доли передач европейского отслеживались в течение недельного мониторинга в промежутках времени между 7:00 и 23:00, объем проверки вещания каждого из этих лицензиатов составил 112 часов.

Согласно украинскому законодательству передачи производства ЕС, США и Канады должны составлять 70% от общего эфира, из них передачи украинского производства - 50%. Передачи других стран - 30% от общего эфира.