Количество киберинцидентов в Украине достигает 1 тыс. в месяц

Количество киберинцидентов в Украине в 2018 году упало по сравнению с прошлогодними данными и достигает 1 тыс. в месяц, однако угрозы стали более серьезными, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник центра CERT Государственного центра киберзащиты и противодействию киберугрозам Роман Боярчук.

"Количество простых киберинцидентов, таких как попытка подбора пароля, исчисляется сотнями в день. Они отбиваются автоматически оборудованием и как специфический инцидент не фиксируются вообще, только на уровне статистики. А серьезных киберинцидентов в месяц фиксируем до тысячи по всей стране. Это попытки взлома системы, проникновения", – сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность. Защити свой бизнес" в Киеве во вторник.

По словам Р.Боярчука, даже в сравнении с 2017 годом уровень кибератак существенно изменился: "В прошлом году атаки были более низкоуровневые, однако их было больше. То есть количество атак упало, однако они стали серьезнее".

В то же время, по его мнению, желание предпринимателей инвестировать в направление кибербезопасности после бума интереса к таким технологиям в июле-сентябре 2017 года сошло на нет.

"Однако то, что мы сейчас наблюдаем, это затишье перед бурей. Мы готовимся к новым атакам со стороны нашего северного агрессора. Те атаки, с которыми мы столкнулись - это тестирование методов, чтобы в дальнейшем применять их в других странах. Такие случаи уже неоднократно происходили, например, в сфере информационных технологий, в отношении распространения заведомо ложных новостей через СМИ и соцсети. Сначала эти технологии обкатывались в Украине, затем применялись в других странах. То же самое происходит и с кибератаками", – подытожил Р.Боярчук.