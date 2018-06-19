Xiaomi отложила IPO в материковом Китае, но продолжит подготовку к листингу в Гонконге

Китайская Xiaomi Corp., один из крупнейших производителей смарфтонов и другой потребительской электроники в мире, отложила первичное размещение акций в материковом Китае в ожидании изменения регулирования, пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем в ближайшие недели Xiaomi продолжит подготовку к IPO на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), в рамках которого она может выручить до $10 млрд. Ранее агентство Dow Jones писало, что целевой уровень капитализации после IPO составляет от $70 млрд до $80 млрд.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг отложил рассмотрение правил размещения так называемых китайских депозитарных расписок (CDR), не уточнив причину такого решения.

Между тем Xiaomi планировала продать не менее половины акций в рамках IPO (или более 7% капитала) китайским инвесторам на внутреннем рынке и теперь, вероятно, изменит структуру сделки.

Компания не отказывается от мысли о листинге в Шанхае или Шэньчжэне и вернется к этому вопросу, когда будут готовы соответствующие правила, уже после IPO в Гонконге.

Потенциально IPO Xiaomi может оказаться самым большим в Китае и мире с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 году - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi в итоге выставит на продажу.

Размещение акций Xiaomi, основанной в 2010 году, является одним из самых ожидаемых на рынке. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы (и "умные" велосипеды), а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Чистый убыток Xiaomi в 2017 году составил 43,89 млрд юаней ($6,9 млрд), без учета единовременных факторов она получила прибыль в размере 5,36 млрд юаней. Ее годовая выручка подскочила на 67%, до 114,6 млрд юаней ($18 млрд).

В I квартале 2018 года чистый убыток составил $1,1 млрд из-за разовых списаний.