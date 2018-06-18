Телеком

18:20 18.06.2018

Apple включит в ПО для iPhone функцию передачи его координат в службу спасения при звонке на 911

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Apple включит в ПО для iPhone функцию передачи его координат в службу спасения при звонке на 911

 Новая версия программного обеспечения Apple Inc. для iPhone будет включать в себя функцию автоматической передачи данных о местонахождении пользователя, звонящего на номер 911, в службу спасения.

Основная часть звонков в службу спасения осуществляется с мобильных телефонов, определить координаты которых гораздо сложнее по сравнению со стационарными телефонами, что задерживает оказание первой помощи, пишет газета The Wall Street Journal.

Стартап RapidSOS, продвигаемый тремя бывшими членами руководства Федеральной комиссии по связи США, создал технологию, которая позволяет направить информацию о местонахождении пользователя со смартфона или другого устройства, подсоединенного к интернету, напрямую в программное обеспечение, используемое колл-центрами службы спасения.

Технология RapidSOS будет частью ОС iOs 12, которая станет доступна пользователям iPhone позднее в этом году, сообщила Apple.

Apple не единственный производитель смартфонов, тестирующих технологию передачи данных о нахождении пользователей при звонке в службу 911. Google в прошлом году начала тестировать технологию отправки этой информации с устройств, использующих ПО Android, совместно с RapidSOS и компанией West Corp.

Технология RapidSOS на данный момент используется менее чем в половине колл-центров службы 911 в США, однако каждый из колл-центров может получить бесплатный доступ к ней.

Согласно оценкам RapidSOS, к концу года технология будет использоваться в большинстве колл-центров 911 США.

Служба спасения 911, имеющая 50 летнюю историю, создана на основе системы, привязанной к определению местонахождения стационарных телефонов. Тем временем, согласно данным National Emergency Number Association, порядка 80% из 240 млн звонков, поступающих ежегодно в службу спасения 911 в США, производятся с мобильных устройств.

По оценкам американских регуляторов, сокращение на одну минуту времени оказания помощи может спасти примерно 10 тыс. жизней в год.

Теги: #iphone #apple
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