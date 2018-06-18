Телеком

16:41 18.06.2018

"Укрпошта" начала сотрудничество с компанией JD - одним из крупнейших китайских ритейлеров

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"Укрпошта" начала сотрудничество с компанией JD - одним из крупнейших китайских ритейлеров

 ПАО "Укрпошта" начала сотрудничество с одним из крупнейших китайских ритейлеров - компанией JD, запустив эксклюзивный канал экспресс-доставки товаров JD-UKRPOSHTA, говорится в сообщении на сайте компании.

"Доставка товаров через этот канал в среднем происходит в течение 14 дней, тогда как стандартный срок доставки с JD может составлять до 45 дней. Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-UKRPOSHTA, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате", - подчеркивается в сообщении.

Группа компаний JD.com, в которую входит joybuy.com, основана в Китае в июне 1998 года и является третьей по объему оборота в мире среди компаний интернет-торговли - в 2017 году объем транзакций составил $56 млрд.

Как сообщалось, американская Google, входящая в холдинг Alphabet, инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com.

Теги: #укрпошта #интернет_торговля #китай #ритейлер
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