Google инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet, инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com.

Этот шаг позволит Google углубить связи с Китаем и усилить позиции в сфере онлайн-торговли, отмечает The Wall Street Journal. Сотрудничество поможет обеим компаниям расширить присутствие в розничной торговле в Юго-Восточной Азии, США и Европе.

В рамках соглашения Google купит американские депозитарные расписки (ADR) JD.com за $40,58 каждая, что является средневзвешенной по объему торгов ценой за последние десять дней. По итогам допэмиссии американская компания получит около 1%-ной доли в интернет-ритейлере, сообщил представитель JD.com.

По данным исследовательской фирмы Analysys Ltd., в первом квартале на долю JD.com приходилось около четверти рынка электронной торговли КНР в сегменте B2C. Первую позицию здесь занимает платформа Tmall, принадлежащая Alibaba, с 60%. При этом год назад доля JD.com была выше и составляла почти 27%.

Котировки ADR JD.com на бирже Nasdaq в ходе торгов предварительных торгов в понедельник выросли на 7,8% - до $47.