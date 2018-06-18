Еврокомиссия одобрила сделку между Comcast и Sky

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, дала разрешение на сделку по приобретению американской телекоммуникационной корпорации Comcast Corp. британской вещательной компании Sky Plc за 22 млрд фунтов стерлингов ($30,7 млрд).

Comcast предложила заплатить 12,5 фунта за акцию Sky денежными средствами. Это на 16% больше, чем конкурирующее предложение от медиагруппы 21st Century Fox, принадлежащей магнату Руперту Мёрдоку. Fox, владеющая около 39% Sky, оценила бумаги компании в 10,75 фунта.

Сделка осложняется тем, что Comcast конкурирует с Walt Disney Co. за ряд развлекательных активов Fox, включая ее долю в Sky. Ранее Comcast предложила заплатить за активы $65 млрд денежными средствами; Disney предлагает всего $52,4 млрд и готова расплатиться собственными акциями.

Акции Comcast в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,2%, цена бумаг Fox увеличивается на 0,4%, тогда как капитализация Sky упала на 1%.