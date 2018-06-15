Телеком

10:15 15.06.2018

В Китае поставки мобильных телефонов выросли в мае после 14 месяцев падения

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В Китае поставки мобильных телефонов выросли в мае после 14 месяцев падения

В Китае в мае было отмечено восстановление спроса на мобильные телефоны после падения по итогам 14 месяцев подряд, свидетельствуют данные Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий.

В прошлом месяце поставки дилерам составили 37,8 млн телефонов, что на 1,2% превышает показатель за тот же месяц прошлого года. В том числе продажи телефонов, поддерживающих стандарт связи 4G, увеличились на 1,7% - до 36,1 млн штук.

В мае было реализовано 36 млн смартфонов, то есть на них приходится 95% общего объема продаж, отмечает агентство "Синьхуа".

По итогам 2017 года поставки телефонов в КНР сократились на 12,3% - до 491 млн устройств.

Теги: #телефоны #китай #поставки
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