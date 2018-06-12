lifecell совместно с Ringostat запустил услугу интеллектуальной обработки звонков для корпоративных клиентов

Мобильный оператор компания lifecell совместно с сервисом аналитики звонков Ringostat запустил услугу интеллектуальной обработки звонков для корпоративных клиентов в рамках сервиса "Единая сеть FMC".

"Клиент может выбрать корпоративные GSM номера lifecell, для которых все входящие и исходящие звонки будут проходить через виртуальную АТС Ringostat и автоматически фиксироваться в журнале звонков. Это особенно применимо для компаний, в которых часть менеджеров работает вне офиса или есть много филиалов", - подчеркивается в сообщении.

Среди новых функций – фиксация в журнале звонков АТС Ringostat даты и времени звонка, его статуса (принят, пропущен, голосовая почта и т. д.), длительности, входящий номер и номер, на который звонили, также автоматически происходит аудиозапись разговора.

"При этом фиксация происходит незаметно как для звонящего, так и для сотрудника компании, а также не влияет на качество связи", - отмечают в компании lifecell.

Кроме того, можно скрыть все прямые номера менеджеров – в этом случае при исходящих звонках от менеджера клиенту всегда будет отображаться единый номер компании. При входящих звонках также можно настроить систему добавочных номеров для сотрудников.

Кроме того, сервис "Единая сеть FMC" объединяет телефонные линии фиксированной и мобильной связи всех офисов в одну корпоративную сеть. При этом клиентам предоставляется внутренняя короткая нумерация.

Lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине.

По итогам 2017 года компания получила 503,6 млн грн чистого убытка против 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".