Львов построит новые транспортные маршруты на основе BigData от "Vodafone Украина"
Мэрия Львова планирует использовать BigData, полученные от мобильного оператора компании "Vodafone Украина", для разработки новых транспортных маршрутов, внедрения электронного билета, ремонта дорог, сообщила пресс-службы оператора.
"Vodafone Украина" совместно с Львовским горсоветом провела масштабное исследование маятниковой миграции жителей области, основанное на BigData оператора, путем анализа обезличенных данных о перемещении клиентов оператора.
По итогам исследования определены: точное количество людей, ежедневно въезжающих во Львов, из каких населенных пунктов приезжает больше всего жителей, наиболее популярные точки въезда в город, а также особенности их загруженности в течение дня.
"Полученные результаты – показатели миграции жителей Львовской области во Львов – очень интересны. Мы будем использовать их для внедрения электронного билета, разработки новых транспортных маршрутов, ремонта дорог, благоустройство", - цитирует пресс-служба оператора заместителя городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
Согласно исследованию, в среднем в течение одного дня во Львов приезжает 152 тыс. чел. В будние дни этот показатель достигает 180 тыс. чел., в выходные уменьшается до 79 тыс. чел. Жители, проживающие в 15-км зоне вокруг Львова, формируют половину общего объема человекопотока.
Как сообщалось, Правэкс-Банк намерен перенести на другие точки 18 отделений на основании аналитических данных по вероятным местам скопления целевого сегмента клиентов от оператора мобильной связи "Киевстар".