Кабінет міністрів України підтримав зміни до постанови №303, що дозволить вперше з 2013 року державному агентству з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity проводити планові перевірки операторів лотерей навіть під час дії воєнного стану.

"Понад 12 років такі перевірки не проводилися через відсутність необхідної нормативно-правової бази", – йдеться у повідомленні PlayCity в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними держагентства, у листопаді минулого року Уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей, тоді як у 2026 році до бюджету вперше надійшло 72,6 млн грн ліцплатежів.

Передбачається, що в межах відповідних змін, PlayCity дозволено комплексно перевіряти дотримання операторами лотерей вимог законодавства та ліцензійних умов.

Серед іншого, буде посилено захист прав та законних інтересів учасників лотерей, йдеться у повідомленні.

"Запровадження ліцензійних умов і відновлення планових перевірок – послідовні етапи реформування лотерейного ринку, що забезпечать дієвий механізм державного контролю", – додали в держагентстві.

Як повідомлялося у травні цього року, Кабінет міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.