Американська компанія SpaceX та її головний виконавчий директор Ілон Маск подарують американським дітям акції компанії.

"Кожна дитина в Америці отримає дві акції SpaceX: одну від компанії та одну від мене особисто", – повідомляє Reuters із посиланням на заяву підприємця та офіційне повідомлення компанії.

"Надзвичайно важливо, щоб діти мали частку в майбутньому", – вважає Маск.

Казначейські акції компанії будуть роздані в грудні, а власні цінні папери Маска – після закінчення в червні 2027 року заборони на їх відчуження, встановленої в рамках IPO минулого літа.

Масштаб благодійних зусиль Reuters оцінює приблизно в $18 млрд.

Підприємець також пообіцяв щорічно роздавати американським дітям ще по одній акції SpaceX. У жовтні він уже обіцяв роздати їм по одній зі своїх акцій у 2027 році.

У червні Маску належало близько 6,42 млрд акцій SpaceX. Bloomberg оцінює його статки в $820 млрд.

Напередодні в США відзначали День подяки.

SpaceX у середу повідомила, що перерахує по одній новій акції на кожен із так званих "рахунків Трампа" (Trump Accounts, або 530A) – запущених у липні спеціальних інвестиційних рахунків для дітей, які мають надати їм можливість інвестувати в американський фондовий ринок. Держава автоматично відкриватиме рахунок на $1 тис. на ім'я кожної дитини, народженої в США в період з 2025 по 2028 рік. Кошти будуть інвестовані в індексні фонди.

По суті, "рахунки Трампа" функціонують як індивідуальні пенсійні рахунки для дітей. Доступ до грошей можливий лише після досягнення дитиною 18 років, а при знятті коштів стягуватиметься податок.

Білий дім на початку жовтня заявляв про відкриття близько 70 млн таких рахунків, зокрема понад 60 млн в автоматичному режимі – для кожної американської дитини віком до 18 років, яка має номер соціального страхування.

Чи надійдуть на них акції Маска, невідомо. SpaceX лише повідомила, що він пожертвує стільки ж цінних паперів, скільки й сама компанія.