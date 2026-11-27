Міністерство цифрової трансформації України прагне у першому кварталі 2027 року запровадити можливість авторизації іноземних громадян у застосунку "Дія", оскільки зацікавлене спростити доступ іноземців до українських цифрових послуг.

"Ми цілимось на перший квартал наступного року. Це достатньо непросте впровадження. Ми хочемо, щоб подорожуючі або проживаючі в Україні, могли мати такі ж легкі цифрові послуги, як і українці. Це теж популяризація нашого іміджу і, певним чином, спрощення їм роботи в нашій країні", – пояснила агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму Forbes Tech "Код червоний" міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

За її словами, на тлі зростання miltech-сектору до України приїжджає значна кількість іноземців для обміну досвідом, тому відомство зацікавлене в тому, щоб вони могли користуватися українськими цифровими послугами.

Також міністерство працює над тим, щоб застосунок "Дія" та українські електронні документи, які в ньому містяться, визнавалися в інших країнах Європейського Союзу.

"І теж очікуємо, що в 2027 році буде принаймні одна, але хотілося б більше, країна, в якій українці зможуть подорожувати з "Дією", і електронні документи будуть визнаватися", – додала Ферчук.

Водночас Мінцифри працює над механізмом визнання в Україні електронних документів, до прикладу колег з Естонії, щоб надавати їм послуги на їх основі.

Ферчук зазначила, що Україна зацікавлена не в комерційному експорті "Дії", а в поширенні власного досвіду цифровізації та розвитку цифрової держави.

За її словами, проводяться консультації та спілкування з міністерствами інших країн, де Україна розповідає про створення "Дії", ключові рішення та запровадження посади CDTO в органах державної влади.

"Але наша мета не продати, а зацікавити партнерів, дати їм інструментарій, щоб вони, насамперед в Євросоюзі, стали сильнішими, стали підготовленішими", – наголосила міністерка цифрової трансформації.

Як повідомлялося, в межах авторизації іноземців в "Дія" першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Крім того, іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.

Серед іншого в планах Мінцифри – перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.