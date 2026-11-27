Міністерство цифрової трансформації ставить перед собою завдання повторити досвід акселерації, який накопичений в miltech, у цивільному секторі, стимулюючи використання військових технологій у цивільному напрямі.

"Це в світі називається трансфером технологій. Є команда (…) – це Український фонд стартапів, який зараз планує нашу діяльність на перший квартал наступного року", – заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук на форумі Forbes Tech "Код червоний", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За її словами, для Українського фонду стартапів заплановано додаткове фінансування з метою стимулювання та акселерації використання військових технологій у цивільному секторі.

Ферчук пояснила, що для реалізації цієї ідеї необхідно знайти перших замовників. Відомство зосереджується насамперед на українських замовниках, але розглядає також можливості залучення покупців за кордоном. Крім того, для реалізації задуму необхідно залучити інвесторів.

У кулуарах форуму міністерка повідомила агентству, що Мінцифри обговорює відповідну ідею з фондами, великими інституціями та банками щодо залучення капіталу для інвестування в цей сектор.

"Я сподіваюся, що партнерство реалізується у 2027 році", – зауважила Ферчук.

За її словами, серед напрямів, які перебуватимуть у фокусі відомства, – high-tech, medtech, energytech та космічні технології. Наразі Мінцифри аналізує потреби цих секторів і проводить консультації з компаніями та відповідними державними структурами щодо необхідних технологічних рішень. Детальніше про реалізацію та визначені напрями відомство планує повідомити у першому кварталі 2027 року.

"У цих трьох напрямках немає логістики. Логістика, на перший погляд, не є настільки технологічною та проривною, але вона точно розвивається прямо зараз. І рішення проривні в логістиці, які будуть народжені в Україні і масштабовані на інші країни, точно будуть найшвидшим результатом, який ми побачимо", – додала Ферчук.

Крім того, міністерка повідомила про плани створити фонд на основі державно-приватного партнерства, який інвестуватиме у продукти, що з'являтимуться після акселерації. Це має прискорити вихід українських технологічних продуктів на інші ринки.

"Зараз знання і вміння у нас здебільшого використовуються для військових потреб, але їх точно можна, і ми будемо їх використовувати для цивільних секторів економіки", – наголосила Ферчук.