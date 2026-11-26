Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") 7 грудня 2026 року розпочне публічну пропозицію 17-го випуску корпоративних облігацій серії "Q" номінальною вартістю 200 млн грн, йдеться у проспекті емісії.

Випуск складається з 200 тис. іменних відсоткових корпоративних облігацій номінальною вартістю 1 тис. грн кожна.

Відсоткова ставка за облігаціями серії "Q" на перші чотири відсоткові періоди становитиме 18,75% річних. Ставку на п'ятий-восьмий та дев'ятий-дванадцятий періоди визначатиме директор "НоваПей Кредит", водночас вона не може бути нижчою за 1% річних і перевищувати подвійну облікову ставку НБУ на дату ухвалення відповідного рішення.

Відсотковий період становить 91 день. Погашення облігацій заплановане на 3-8 грудня 2029 року.

Публічна пропозиція триватиме до 5 листопада 2027 року за умови чинності проспекту. Розміщення може завершитися достроково, якщо на весь запланований обсяг буде укладено договори та облігації буде повністю оплачено.

Розміщення здійснюватиме безпосередньо "НоваПей Кредит" без залучення андерайтера на фондовій біржі "Перспектива". Запланована ціна продажу становить 100% номінальної вартості, однак остаточна ціна залежатиме від попиту та ринкових умов і не може бути нижчою за номінал.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на кредитування: 80% фактично залучених коштів – на кредитні операції для фізичних осіб, 20% – для юридичних.

Як повідомлялося, у жовтні NovaPay зареєстрував та розпочав продаж 16-го випуску корпоративних облігацій серії "P" номінальною вартістю 200 млн грн зі ставкою 18% річних і погашенням у вересні 2029 року.

Компанія наразі погасила три випуски облігацій загальним номінальним обсягом 300 млн грн: серію "C" – у вересні 2025 року, серію "A" – у квітні 2026 року та серію "B" – у липні 2026 року.

За січень-вересень 2026 року "НоваПей Кредит" збільшив чистий прибуток у 2,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 284,76 млн грн, а виторг – у 1,9 раза, до 940,53 млн грн.

Надходження компанії від продажу облігацій за дев'ять місяців 2026 року зросли до 1 млрд 217,61 млн грн із 659,02 млн грн роком раніше, тоді як витрати на їх викуп – до 1 млрд 2,92 млн грн із 446,42 млн грн відповідно.

Станом на 30 вересня 2026 року кредитний портфель "НоваПей Кредит" без урахування резерву очікуваних кредитних збитків становив 2,691 млрд грн.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи NOVA ("Нова пошта") та надає фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ України отримала розширену ліцензію Нацбанку, що дало їй змогу відкривати рахунки та випускати картки.

У листопаді 2026 року група NOVA завершила придбання БТА Банку та розпочала його інтеграцію з NovaPay і підготовку до роботи під новим брендом NovaBank. Придбання банку має стати основою для реалізації концепції банку фінансової інклюзії та розширення доступу населення і малого бізнесу до фінансових послуг.