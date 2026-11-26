Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 26 листопада обмежила доступ до ще одного медіасервісу держави-агресора – KinoKlaSs.net, а також оновила перелік вебсайтів для двох заборонених раніше – KINOGO і viks.tv.

Так, рада поповнила Перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора медіаресурсом KinoKlaSs.net.

"Із фактами щодо блокування діяльності цього медіасервісу до Національної ради звернулася громадська спілка "Ініціатива Чисте небо". У результаті розгляду отриманих матеріалів і самостійного дослідження діяльності сервісу регулятор зафіксував повну або переважну спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора", – йдеться в повідомленні пресслужби Нацради.

Зокрема, відзначається використання російської мови інтерфейсу за замовчуванням, поширення програм за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці (Михайло Порєченков, Іван Охлобистін), а також трансляція та надання доступу українським користувачам до заборонених законом України "Про кінематографію" на території України фільмів.

Крім того, було оновлено перелік заборонених раніше сервісів KINOGO і viks.tv.

"Зафіксовано й додано загалом ще 58 вебсайтів, що забезпечували доступ до них", – зазначили в Нацраді.

Протягом трьох робочих днів із дати ухвалення рішення медіарегулятор поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, про обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вказаних вище ресурсів.