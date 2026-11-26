Китайський гігант електронної комерції Temu зобов'язався привести низку своїх торговельних практик у відповідність до законодавства про захист прав споживачів Європейського Союзу після претензій, висловлених національними регуляторними органами європейських країн.

Як йдеться в повідомленні Єврокомісії, "зобов'язання Temu охоплюють широкий спектр комерційних практик, які вводять споживачів в оману або чинять неправомірний вплив на їхні рішення щодо покупок". Йдеться, зокрема, про фейкові знижки, нав'язування покупок, а також ненадання деяких даних або надання інформації, що вводить в оману.

Temu, що належить PDD Holdings, зобов'язалася публікувати більш чітку та доступну інформацію щодо підтримки клієнтів, цін, екологічних характеристик товарів та процесу оформлення замовлень, а також спростити процедуру повернення коштів.

Компанія також пообіцяла відмовитися від ігрових механізмів на платформі, а також від практик тиску на покупців для спонукання їх до покупки, повідомила ЄК.

Країни ЄС оцінюватимуть, як Temu виконує взяті на себе зобов'язання. Їх невиконання може спричинити штраф у розмірі 4% і більше від річного обороту компанії в певних країнах ЄС.

Минулого тижня ЄК також висунула претензії до китайського маркетплейсу у зв'язку з недостатністю заходів для запобігання продажу незаконних товарів на його платформі.