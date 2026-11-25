Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомив про плани відкрити до кінця поточного року 23 нових відділення у селах, де раніше жителів обслуговували пересувні поштові бригади.

Згідно з пресрелізом "Укрпошти", відповідний проєкт охопить населені пункти з населенням від тисячі людей і забезпечить доступ до стаціонарної пошти для понад 23 тис. українців.

Передбачається, що у межах відкриття нових відділень, жителі зможуть звертатися до них за постійною адресою для відправлення й отримання посилок, зокрема, міжнародних, а також надсилати листи, здійснювати грошові перекази, оплачувати комунальні послуги, отримувати пенсії та соціальні виплати.

В "Укрпошті" нагадали, що перші 11 відділень з них вже запрацювали у вересні-жовтні на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині та Рівненщині. Крім того, ще три відкрито у листопаді у Вінницькій та Волинській областях.

Зазначається, що ще 6 відділень "Укрпошта" готує до відкриття найближчим часом у селах Лютинськ, Вельбівно та Забороль на Рівненщині, Камінь на Івано-Франківщині, Косарі на Черкащині та Заріччя на Волині.

Національний поштовий оператор наголосив, що компанія працює по всій території країни і продовжить розвивати мережу, відкривати нові стаціонарні відділення, поштомати та точки видачі.

Як повідомлялось, на сьогоднішній день мережа національного поштового оператора налічує більш ніж 6 тис. відділень, зокрема у семи регіонах, наближених до зони бойових дій, 351 пересувне відділення обслуговує 4,7 тис. населений пункт.

Національний поштовий оператор у третьому кварталі 2026 року отримав 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як планувалося зменшити збиток до 42,87 млн грн.

Компанія у липні-вересні збільшила виручку на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 3 млрд 451,9 млн грн, водночас відповідний показник на 3,5% менше плану, який передбачав 3 млрд 578,2 млн грн.