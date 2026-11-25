Онлайн-сервіс таксі Uklon повідомив про запуск нової категорії у нещодавно впровадженому маркетплейсі Uklon Store, де відтепер окрім доставки квітів буде можливість оформити замовлення товарів для домашніх улюбленців у Києві.

"Ми розвиваємо Uklon Store як сервіс, що органічно доповнює життя наших користувачів і закриває їхні потреби тут і зараз. За даними Uklon Delivery ми бачимо, що зоотовари – це одна з найзатребуваніших категорій доставки", – зазначив COO Uklon Вадим Іщенко, слова якого наведено в повідомленні.

В Uklon додали, що аналогічний запуск нової категорії також готується у Дніпрі та Одесі, де Uklon Store працює з 24 вересня.

Зазначається, що масштабуванню асортименту передувало оновлення продуктового функціоналу, зокрема, за результатами перших місяців роботи маркетплейсу, фахівці компанії удосконалили користувацький шлях та навігацію.

В Uklon пояснили, що в межах проведених оновлень на головному екрані користувачі відтепер мають можливість перемикатися між замовленням корму для тварин та квітів.

Замовлення клієнтів з маркетплейсу здійснюються як по місту, так і у передмістя.

"Для бізнесів у сегментах pet-ритейлу платформа відкриває доступ до великої аудиторії Uklon та створює новий канал продажів без необхідності інвестувати у власну службу доставки", – зауважили в компанії.

Як повідомлялось, у червні цього року Uklon, дочірня компанія найбільшого українського оператору зв'язку АТ "Київстар", запустила бета-версію торгового майданчика Uklon Store з першою категорією "Квіти" в столиці.

У серпні CEO та президент "Київстару" Олександр Комаров повідомляв, що маркетплейс Uklon Store, уже щодня обслуговує сотні клієнтів, компанія оцінює потенціал запуску інших категорій товарів.

Як повідомлялося, Uklon у третьому кварталі 2026 року отримав 1 млрд 497 млн грн виторгу, або $33,5 млн. Прибуток EBITDA за звітний період становив 455 млн грн, або $10,2 млн.

Цифрові клієнти Uklon зросли на 6% – до 5,4 млн користувачів, кількість заброньованих поїздок за цей період збільшилася на 1,5% – до 42,8 млн, а завершених доставок – на 26,9% – до 1,5 млн.

Загалом екосистема цифрових сервісів компанії об'єднує Uklon Delivery, рекламну платформу Uklon Ads, маркетплейс Uklon Store та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

Станом на червень 2026 року сервіс Uklon присутній у 31 містах України та на території туристичного комплексу Буковель. Також компанія працює в Ташкенті та 5 містах Ферганської долини в Узбекистані.