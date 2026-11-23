Естонсько-український розробник технологій бортової автономності DOD Solution та канадський розробник передових рішень у сфері дронів, безпілотних систем і програмного забезпечення Draganfly спільно оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння ("MOU"), що передбачає розвиток автономності безпілотних систем на базі штучного інтелекту (ШІ) – платформи AURA AI.

Згідно з релізом DOD Solution, відповідна угода має поєднати досвід DOD Solution у сфері автономних систем та знання, отримані в Україні, з канадськими інженерними можливостями Draganfly та її компетенціями в інтеграції систем.

Мова йде про інтеграцію платформи AURA AI від DOD Solution, яка об'єднує бортовий комп'ютер AURA SBC із програмним забезпеченням AURA OS, мета якого – підтримка автономних функцій в умовах, коли сигнал GPS або зв'язок погіршені чи недоступні.

"Технологія AURA AI забезпечує виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, а також кінцеве наведення безпосередньо на борту. Ми прагнемо, щоб такий рівень автономності став ключовою характеристикою безпілотних систем наступного покоління, і це партнерство – ще один крок у цьому напрямку", – наголосив СЕО DOD Solution Роман Гапачило.

Зазначається, що для Канади відповідна співпраця буде корисна у поглибленні технічної експертизи в сферах інтеграції автономних систем, їх тестування та подальшому супроводі, а також у можливостях для зміцнення канадського потенціалу в галузі безпілотних систем.

Зі свого боку, для DOD Solution угода відкриває шлях до інтеграції її технологій у додаткові платформи, а також дозволяє спільно з Draganfly вивчити вимоги замовників із Канади та країн-союзників.

У релізі зауважується, що загалом співпраця поєднає українські інновації із промисловим і технологічним потенціалом Канади шляхом проведення досліджень, випробувань, технологічної взаємодії та ліцензування.

"Співпраця з компанією DOD Solution має на меті поєднати їхні технології бортової автономності та розуміння оперативних потреб із нашими інженерними можливостями в Канаді", – зазначив гендиректор Draganfly Кемерон Челл.

Напередодні український виробник оборонних технологій TAF Industries спільно з Draganfly також оголосили підписання меморандуму про стратегічну співпрацю, що передбачатиме ідею з локалізації виробництва безпілотних систем на території Канади.

Draganfly Inc. – канадський розробник передових рішень у сфері безпілотних літальних апаратів, безпілотних систем і програмного забезпечення, який працює з клієнтами в Північній Америці та інших регіонах світу.

DOD Solution – естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп'ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи рішення для автономності на базі штучного інтелекту (ШІ) в широкий спектр оборонних систем.