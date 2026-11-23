Український виробник оборонних технологій TAF Industries спільно з канадським розробником рішень у сфері безпілотних літальних апаратів Draganfly оголосили підписання меморандум про стратегічну співпрацю, що передбачатиме ідею з локалізації виробництва безпілотних систем на території Канади.

Згідно із релізом компанії у понеділок, угоду підписано у рамках історичної Декларації про 100-річне партнерство між Україною та Канадою та угоди Drone Deal, анонсованої у вересні 2026 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади.

"Це перша співпраця для TAF Industries, де ми виходимо за межі Європи, і розширюємо географію наших партнерств", – цитуються у релізі слова засновника TAF Industries Олександра Яковенка.

Передбачається, що компанії у межах угоди планують проаналізувати перспективи розгортання виробничих потужностей у Канаді, проведення спільних досліджень і розробок, а також створення технологічних рішень, що відповідатимуть оборонним викликам обох країн.

У TAF Industries пояснили, що відповідна співпраця дозволить налагодити випуск високоефективних систем для Сил оборони України, Збройних сил Канади, а у перспективі – і для союзників в інших регіонах світу.

"Співпраця з TAF Industries покликана поєднати українські технології та практичний досвід їхнього застосування з нашими інженерними й виробничими можливостями в Канаді. Наш фокус – визначити, як така кооперація може сприяти розвитку промислового потенціалу та допомогти задовольнити потреби обох країн", – додав генеральний директор Draganfly Камерон Челл.

Draganfly Inc. – канадський розробник передових рішень у сфері безпілотних літальних апаратів, безпілотних систем і програмного забезпечення, який працює з клієнтами в Північній Америці та інших регіонах світу.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема, дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.