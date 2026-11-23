Рада директорів американської технологічної компанії NVIDIA одноголосно проголосувала за повернення Дженсена Хуанга на посади президента та генерального директора, а також до складу ради директорів.

Згідно із повідомленням компанії, відповідне рішення рада ухвалила після низки обговорень і зустрічей з Хуангом, де у підсумку переконалась у його відвертості та можливостями надалі керувати компанією.

Серед іншого, у Nvidia зауважили, що під час прийняття рішення рада директорів отримала інформацію від представників вищого керівництва уряду Сполучених Штатів та, спираючись на неї, висловила впевненість у тому, що повернення Хуанга на посаду СЕО не становить загрози національній безпеці.

"Рада директорів вважає, що Дженсен (Хуанг)— саме та людина, яка має очолити Nvidia, і що його повернення на посаду відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, співробітників, партнерів та клієнтів", – зауважив у релізі голова ради директорів компанії Гарві Джонс.

"Для мене велика честь повернутися у Nvidia і очолити одну з найбільш значущих технологічних компаній у світі на початку нової промислової революції", – наголосив Дженсен Хуанг.

Зі свого боку, Гарві Джонс залишиться на посаді голови ради директорів.

Водночас розслідування, яке проводить спеціально створений комітет, буде доведено до завершення. Хуанг повністю підтримує розслідування та готовий співпрацювати з комітетом.

Nvidia також продовжить співпрацювати з урядовими розслідуваннями та запитами, що проводяться.

Окремо у компанії нагадали про створення радою директорів комітету з національної безпеки та експортного контролю, що складається виключно з незалежних директорів, для нагляду за дотриманням торговельного законодавства та ризиками національної безпеки.

У межах цього Nvidia оголошує пошук на нову посаду головного директора з питань дотримання законодавства, який буде контролювати дотримання законодавства в компанії та звітуватиме перед комітетом з питань висування кандидатур та корпоративного управління.

Як повідомлялось, 12 листопада співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг пішов з посад головного виконавчого директора та президента компанії, а також залишив її раду директорів після викриття його позашлюбних зв'язків, зокрема, стосунків із підприємницею Еліс Хуанг, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Китаю. Він очолював виробника мікросхем понад 30 років.

У той період обов'язки генерального директора тимчасово виконувала головний фінансовий директор Колетт Кресс.

Згодом Хуанг вибачився перед родиною та колишніми підлеглими й визнав, що несе повну відповідальність за "серйозні помилки" в особистому житті.