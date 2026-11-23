У застосунку "Дія" найближчим часом запровадять можливість авторизації для іноземних громадян, що дасть їм змогу отримувати необхідні українські сервіси у власному смартфоні, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Продовжуємо масштабувати головний державний застосунок та виводимо його функціонал на міжнародний рівень. Найближчим часом у "Дії" запрацює авторизація для іноземних громадян", – наголосили в Мінцифрі.

Згідно з релізом відомства, про розширення аудиторії заявила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час виступу на міжнародному саміті Shaping the Digital State – Digital Summit 2026 у Женеві.

У міністерстві пояснили, що першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Загалом в межах реалізації відповідної ідеї іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.

Серед іншого, в планах Мінцифри – перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.

"Прагнемо забезпечити максимально зручне, зрозуміле та доступне користування українськими державними послугами на єдиному екрані смартфона з будь-якої точки світу", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялось, наразі застосунком "Дія" користуються понад 24 млн українців, тоді як щодня 1,2 млн людей звертаються до цифрових державних сервісів, генеруючи мільйони взаємодій із державою.