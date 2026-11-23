Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) повідомив власникам своїх єврооблігацій із погашенням у лютому 2027 року, який знаходиться в обігу на суму $273,66 млн, про укладання фінансової угоди з Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США (DFC), згідно з якою VFU може залучити до $350 млн на достроковий викуп облігацій.

"Компанія має намір залучити кошти за цією фінансовою угодою з метою дострокового погашення кредиту та викупу облігацій (у кожному випадку – у повному обсязі за номінальною вартістю разом з усіма нарахованими та несплаченими відсотками) у дату, що настає до дати погашення", – йдеться у біржовому повідомленні VFU у понеділок.

Згідно з ним, компанія окремо оголосить про дату добровільного дострокового погашення та викуп у належний час.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн. З кінця травня 2025 року VFU проводило частковий їх викуп, пов'язаний із нарахуванням дивідендів своєму акціонеру. Згідно із обмеженнями Нацбанку, його обсяги не можуть перевищувати EUR1 млн на місяць. За підсумками 12 пропозицій в обігу залишилися облігації на суму $273 млн 659 тис. 597,88. При чому на останньому тендері за пропозиції викупу облігацій по ціні 98% від номіналу на $2,918 млн попит склав лише $450 тис.

Як повідомлялося, рада директорів DFC у середині вересня схвалила надання фінансування "Vodafone Україна". "З метою зміцнення та модернізації критично важливої телекомунікаційної інфраструктури в умовах триваючої війни", – зазначалося у пресрелізі американської корпорації без деталізації суми.

"ВФ Україна" у січні-червні 2026 року збільшив консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн за зростання виручки на 10,6% – до 14,9 млрд грн.

Кількість клієнтів мобільного оператора у ІІ кварталі 2026 року становила 15,1 млн, у тому числі кількість контрактних абонентів зросла до 3,3 млн.