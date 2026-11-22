У мережі поширюють фейкове відео про те, що частину коштів, викрадених з криптовалютної біржі Binance, нібито відмивали через українські компанії, пов'язані з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Автори вкиду посилаються на нібито дані блокчейн-аналітиків, які буцімто відстежили $1,6 млрд із викрадених активів у 43 українських компаній, 27 з яких начебто пов'язані з Офісом президента", – йдеться у повідомленні ЦПД у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти використали реальний факт кібератаки на Binance наприкінці жовтня, однак повністю сфальсифікували дані про рух викрадених коштів. Жодних підтверджень "українського сліду" з боку офіційних регуляторів, правоохоронців чи авторитетних блокчейн-дослідників не існує.

"Першоджерелом дезінформації про нібито причетність України є "Фонд боротьби з несправедливістю" – російська структура, створена засновником ПВК "вагнер" євгеном пригожиним, яка систематично фабрикує фейки для західної аудиторії", – наголосили у ЦПД.