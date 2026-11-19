ШІ-агенти атакуватимуть критичну інфраструктуру та бізнеси, а також масштабуватимуться нові способи вимагання грошей, вважає ексміністр оборони Михайло Федоров.

"І це говорить, що в наступному році AI-агенти будуть атакувати критичні інфраструктури і бізнеси, і буде новий спосіб вимагання грошей наприклад", – сказав Федоров під час виступу на XI форумі "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві в четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами Федорова, з урахуванням ризиків у сфері ШІ та кіберризиків злам систем лише починається, і в окремих випадках певні працюючі системи можуть "падати", оскільки не встигатимуть оновлюватися та знаходити протидію, водночас із іншого боку ШІ балансуватиме це. Він також зазначив, що розвиватиметься тероризм, зокрема пов'язаний із викраденням і подальшим продажем даних, а також з'являться нові загрози з боку дронів і роботів.

Окрім того, ексміністр зауважив, що питання безпеки залишатиметься ключовим у світі. Він наголосив, що поява роботів та штучного інтелекту вплине на глобальну безпекову ситуацію.

Водночас, за словами Федорова, замість того щоб лише переживати через виклики, потрібно думати, як інтегрувати ШІ в життя, перебудовувати бізнес-процеси на AI-native підходах, мати ефективнішу систему управління та готуватися до світу, де матимуть значення суверенність, ефективність і глобальність.