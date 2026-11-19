ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (Kitsoft), переможець тендеру на реалізацію другої черги Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ), має 4 грудня завершити та подати всі роботи, після чого систему введуть у тестову експлуатацію, повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

"4 грудня підрядник (Kitsoft – ІФ-У) має здати повністю всі роботи, після цього PlayCity бере систему в тестову експлуатацію та дивиться, як все працює, також в тестовому режимі до системи підключаються організатори, якщо все добре, то найближчим часом", – зауважила Денікеєва під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у четвер.

Т.в.о. голови державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity Олексій Томашук зі свого боку теж підтвердив, що відомство планує протягом наступного місяця провести дослідну експлуатацію системи та після її завершення розпочати повноцінний запуск ДСОМ.

"(Щодо) чіткої дати в мене немає відповіді. Мені хотілося б вкластися в півтора-два місяці", – зазначив Томашук, відповідаючи на запитання щодо очікуваних строків повноцінного запуску системи.

Водночас під час засідання голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що ДСОМ має забезпечувати облік кожного окремого гравця та кожної ігрової події, а також уточнив, чи система має працювати в онлайн режимі.

Томашук підтвердив, що система має працювати в онлайн-режимі. Водночас він пояснив, що передбачена в технічному завданні одна година не є допустимою затримкою передавання даних, а визначає критерій, за яким фіксується їх несвоєчасне передавання.

Як повідомлялося у серпні, PlayCity підписало контракт з переможцем відкритого тендеру у системі "Прозорро" – Kitsoft, яка виконає реалізацію другої черги ДСОМ за 43,2 млн грн з урахуванням ПДВ (пропозиція без ПДВ – 35,9 млн грн). Тоді ж зазначалось, що до ДСОМ інтегрувалися 28 із 31 ліцензованих організаторів азартних ігор.

Загалом передбачається, що друга черга ДСОМ дозволить автоматично збирати та аналізувати більше інформації про роботу легального грального ринку й передбачатиме посилення контролю за дотриманням принципів відповідальної гри.

Серед іншого в межах другої черги ДСОМ діятиме фіксація результатів гри, вестиметься облік операцій з ігровими замінниками гривні, проводитиметься контроль параметрів та роботи гральних автоматів. Також надаватиметься доступ до інформації з ДСОМ для Національного банку України (НБУ), Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів та інших держорганів.

Переможцем тендеру на створення Першої черги ДСОМ Держагентство обрало також Kitsoft, яка запропонувала виконати це завдання за 25,9 млн грн проти 30 млн грн стартової ціни.