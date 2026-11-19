Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що підтримує обмеження використання соціальних мереж для дітей і підлітків, але треба дискутувати, які саме мають бути ці обмеження.

"Це дуже велика дискусія у світі. Урсула фон дер Ляєн запропонувала загальноєвропейський законопроєкт EU Kids Act, який передбачає суворі вікові обмеження на користування соціальними мережами. Я мав нагоду спілкуватися з колегами в Німеччині, де розглядають ще суворіше законодавство щодо використання соцмереж, порівняно з загальноєвропейським. В українському парламенті зараз кілька таких законодавчих ініціатив. Вони ще пропрацьовуються, тому я не готовий їх коментувати. Але певне обмеження потрібне", – сказав Бутенко в інтерв'ю "Суспільному", коментуючи тему заборони соцмереж для дітей.

На уточнююче запитання, про які соцмережі йдеться, міністр зазначив, що про всі: "Якщо ми говоримо про загальноєвропейську дискусію, то це обмеження всіх соцмереж до певного віку, а з підліткового – певні бар'єри та обмеження контенту".

На запитання, чи підтримує він обмеження використання соцмереж для підлітків і дітей меншого віку, Бутенко заявив, що скоріше так, ніж ні.

"Якого ґатунку мають бути обмеження – треба дискутувати. Не буде так, що одного ранку всім вимкнуть рубильник. Мова не про це. У нас є відсоток дітей, завербованих через телеграм-канали до слідкування за військовими, до передавання інформаційних матеріалів. Це надзвичайно складна тема насправді… Це питання про захист дітей. Не просто про обмеження. В умовах агресивної інформаційної війни, яка спрямована на все українське суспільство, мені здається, про це варто принаймні наполегливо дискутувати", – додав він.

Як повідомлялося, наприкінці липня парламент Франції проголосував за прийняття законопроєкту, який, зокрема, забороняє дітям віком до 15 років доступ до соціальних мереж.

У червні прем'єр-міністр Великої Британії заявляв, що влада має намір запровадити заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.

Раніше низка країн, зокрема Австралія, Норвегія та Іспанія, висловили намір запровадити заборону на соцмережі для дітей до 16 років.

У серпні освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що обговорюючи наміри заборонити користування соцмережами для дітей, необхідно запропонувати їм альтернативне проведення часу.