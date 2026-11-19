Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что коммерческая спутниковая сеть Starlink не предназначена для военных наступательных операций, и отклонил соответствующие запросы украинского руководства.

"Зеленский на самом деле просит использовать коммерческие спутники Starlink для наступательных военных действий, и мы отказали в этом, как и отказывали с самого начала этого конфликта", – заявил Маск.

Он пояснил, что для таких целей существует другая система. "С самого начала я говорил, что Starlink – это гражданская система. Она не предназначена для использования в наступательных ударах беспилотников, которые убивают людей. Если вы хотите это делать, вам нужен Starshield, который является отдельной системой, контролируемой правительством США", – отметил миллиардер.

Маск также выразил возмущение в связи с требованиями разрешить использование коммерческой сети в качестве оружия. "Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только солдат. Это не моя позиция. И все же на нас безжалостно давят, чтобы мы это сделали, что я считаю возмутительным", – подытожил он.

Источник: https://t.me/ClashReport/106729

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