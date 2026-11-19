Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що комерційна супутникова мережа Starlink не призначена для військових наступальних операцій, і відхилив відповідні запити українського керівництва.

"Зеленський насправді просить використовувати комерційні супутники Starlink для наступальних воєнних дій, і ми відмовили в цьому, як і відмовляли від початку цього конфлікту", – заявив Маск.

Він пояснив, що для таких цілей існує інша система. "Від самого початку я казав, що Starlink – це цивільна система. Вона не призначена для використання у наступальних ударах безпілотників, які вбивають людей. Якщо ви хочете це робити, вам потрібен Starshield, який є окремою системою, контрольованою урядом США", – зазначив мільярдер.

Маск також висловив обурення щодо вимог дозволити використання комерційної мережі як зброї. "Не просіть мене як приватну особу ухвалювати рішення про вбивство, які іноді призводять до втрати невинних життів, а не лише солдатів. Це не моя позиція. І все ж на нас безжалісно тиснуть, щоб ми це зробили, що я вважаю обурливим", – підсумував він.

Джерело: https://t.me/ClashReport/106729

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