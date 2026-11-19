Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск наголосив на критичній важливості системи супутникового зв'язку Starlink для обороноздатності України.

"Навіть до сьогоднішнього дня Starlink забезпечує основу комунікацій для українських військових і для України в цілому", – заявив Маск.

Він підкреслив, що без цієї системи українська армія зазнала б катастрофічних наслідків. "Якби ми відключили Starlink, весь український фронт негайно розвалився б. Це дія, яку можна описати лише як неймовірно дружню до України", – зазначив бізнесмен.

Маск також категорично спростував звинувачення в тому, що коли-небудь вимикав систему зв'язку для зриву українських атак. "Ми не вимикали Starlink. Це брехня. Брехлива заява була поширена Україною кілька років тому, нібито я вимкнув Starlink для наступального удару по російському флоту в Севастополі. Це абсолютно неправда", – додав він.

Джерела: https://t.me/ClashReport/106719

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