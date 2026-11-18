Продавці, які користуються сервісом "OLX Доставка", із 1 січня 2027 року будуть зобов'язані підтверджувати свою особу через застосунок "Дія", йдеться у повідомленні платформи.

Згідно із релізом OLX, відповідні правила встановленні законом України № 4903-IX від 9 червня цього року, який розроблений на основі положень Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7).

Передбачається, що верифікацію можна буде пройти заздалегідь – з 1 грудня цього року.

"Якщо її не пройти, то можливість продавати з "OLX Доставкою" буде призупинена. Ваш обліковий запис при цьому залишиться активним. Після верифікації через "Дія" доступ до продажів з "OLX Доставкою" відновиться", – пояснили в OLX.

Серед іншого у платформі додали, що у межах закону діятиме необхідність також визначати доходи від продажів, щороку передавати визначену інформацію до Державної податкової служби (ДПС), а також виконувати роль податкового агента, тобто утримувати податок і сплачувати його до бюджету.

Зазначається, що за умови, якщо сума продажів приватних продавців за календарний рік не перевищуватиме еквівалент EUR2 тис., OLX не утримуватиме податок 10%. У разі перевищення суми, платформа утримає 10% із суми перевищення і сплатить цей податок до бюджету.

Водночас в OLX наголосили, що принципи оподаткування для ФОП у зв'язку з набранням чинності відповідного закону не змінюються, тоді як дані про продажі за угодами з "OLX Доставкою" будуть включені до щорічного звіту платформи до ДПС.

Згідно з поясненнями, OLX подаватиме звіт про доходи продавців раз на рік, зокрема, перший звіт стосуватиметься 2027 року та буде поданий у 2028 році.

У платформі наголосили, що звіт OLX не є податковою декларацією і не замінює її, а ДПС може передавати дані податковим органам інших країн-учасниць угоди про обмін інформацією.

В OLX також зазначили, що інформація у звіті буде захищена і не передаватиметься іншим особам, зокрема, правоохоронним органам, крім випадків, передбачених міжнародними договорами. Дані шифруються і передаються захищеним способом.

Окремо в OLX зауважили, що платформа не продає і не передає дані продавців третім особам.

Що стосується покупців, для них нічого не змінюється: проходити верифікацію через "Дію" їм не потрібно.

В OLX також пояснили, що доходи від продажів через онлайн-платформу окремо декларувати не потрібно, однак якщо виникатиме обов'язок сплатити податок, платформа автоматично утримає його і перерахує до бюджету.

"Однак в окремих випадках, передбачених законом, у вас може виникнути обов'язок самостійно подати податкову декларацію та сплатити додаткову суму податку. Інші ваші доходи й податкові зобов'язання враховуються окремо", – підкреслили у компанії.

Як повідомлялося, 22 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою 9 червня закон №4903-IX (законопроєкт №15111-д) щодо імплементації міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування. Ухвалення документа є структурним маяком програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) та умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan (USL).