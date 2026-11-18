Четвертий всеукраїнський онлайн-турнір FPV-пілотів Fight & Flight відбудеться 21 листопада в українському симуляторі бойових дронів UFDS на віртуальній локації KILLHOUSE Academy - у закритому павільйоні.



Згідно з релізом організаторів Drone Fight Group та KILLHOUSE Academy, для турніру в симуляторі підготували спеціальну трасу на основі реального навчального простору академії. Вона стане доступною для учасників у день змагань і матиме складну конфігурацію маршруту та обмежений простір для маневрування.

Пілотам потрібно буде контролювати рух дрона на поворотах, враховувати його інерцію та точно проходити перешкоди.





Навички FPV-пілотування потрібно постійно вдосконалювати, а змагання додають до цього здорову конкуренцію та мотивацію ставати кращими. Тому вирішили долучитися до Fight & Flight №4. Нам подобається, що пілоти з різних куточків України можуть зустрітися онлайн на одній трасі в UFDS, позмагатися й показати, на що здатні, - зауважили в релізі KILLHOUSE Academy.



Організатори додали, що кваліфікація розпочнеться 21 листопада о 10:00 і триватиме до 17:30, зокрема за її результатами 16 найкращих пілотів пройдуть до фінального етапу, який розпочнеться о 18:00.



У межах турніру, фінальні перегони відбудуться в режимі multiplayer racing, під час яких учасники змагатимуться у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі, а переможця визначать за найкращим часом проходження траси.



У релізі зауважується, що фінал онлайн-перегонів Fight & Flight №4 | KILLHOUSE Race транслюватимуть наживо з 18:00 на YouTube-каналі.Тоді як о 14:00 стартуватиме окрема трансляція, під час якої пілоти розповідатимуть про власний досвід, та наживо проходитимуть нову трасу та братимуть участь у кваліфікації разом з іншими учасниками.



Загалом турнір Fight & Flight стартував 1 серпня 2026 року, який об'єднує військових і цивільних пілотів. За результатами перших онлайн змагань було зібрано більш ніж 170 учасників.



Зазначається, що реєстрація на Fight & Flight №4 | KILLHOUSE Race триває до 16:30 21 листопада на сайті перегонів та є відкритою для військових і цивільних пілотів незалежно від рівня досвіду.



UFDS - український симулятор бойових дронів, що був створений за участі інструкторів, інженерів, пілотів та поєднує реалістичну фізику польоту, різні типи БпЛА та сценарії для тренування керування і виконання завдань.