Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" від початку повномасштабного вторгнення втратив 440 автомобілів та більш ніж 1,5 тис. відділень, частина з яких залишилася на тимчасово окупованих територіях, а загальні збитки становлять близько 3,1 млрд грн (перевищує $70 млн).

"Попри війну тисячі наших працівників щодня виходять на маршрути, зокрема поблизу лінії фронту. Це наша головна цінність — люди, які на нас чекають, і яку тримають зв’язок всієї країни", - цитуються у релізі слова генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Водночас, національний поштовий оператор наголосив, що у зв’язку з продовженням ворожих атак, оцінювання пошкодженого та втраченого майна продовжується, а сума близько 3,1 млрд грн не є остаточною.

Окремо в "Укрпошті" наголосили, що від початку повномасштабної війни, компанія втратила 52 колег, з них 39 загинули, захищаючи Україну в лавах Сил оборони, ще 13 цивільних працівників — унаслідок російських обстрілів.

Зазначається, що на сьогоднішній день мережа національного поштового оператора налічує більш ніж 6 тис. відділень, зокрема у семи регіонах, наближених до зони бойових дій, 351 пересувне відділення обслуговує 4,7 тис. населений пункт.

Серед іншого, в "Укрпошті" нагадали, що за час повномасштабного вторгнення ворог завдав ударів по поштовій інфраструктурі, також під удари потрапляє і поштовий транспорт. Зокрема, у серпні поблизу Краматорська російський безпілотник атакував магістральну вантажівку компанії, де водій отримав акубаротравму, а внаслідок пожежі згоріло близько 500 поштових відправлень.

Як повідомлялось, "Укрпошта" у третьому кварталі 2026 року отримав 78,15 млн грн чистого збитку, що на 48,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як планувалося зменшити збиток до 42,87 млн грн.

Компанія у липні-вересні збільшила виручку на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року до 3 млрд 451,9 млн грн, водночас відповідний показник на 3,5% менше плану, який передбачав 3 млрд 578,2 млн грн.