Колишній керівник Varus.ua Олег Спірін очолить напрям роздрібного бізнесу у міжнародному фінансовому сервісі "НоваПей" (ТМ NovaPay), де відповідатиме за розвиток роздрібного напряму, клієнтської бази та продуктів і сервісів для приватних клієнтів.

"Роздрібний напрям – один із ключових для подальшого розвитку NovaPay. Досвід Олега у розвитку цифрового бізнесу, роботі з даними та масштабуванні клієнтських продуктів допоможе нам посилити цей напрям і реалізувати нові можливості для користувачів NovaPay", – цитується у релізі CEO NovaPay Ігор Приходько.

Передбачається, що на новій посаді Спірін відповідатиме за розвиток і фінансову результативність роздрібного бізнесу, а також зростання клієнтської бази, активності користувачів та подальший розвиток продуктів, цифрових сервісів і клієнтського досвіду.

"Хороший фінансовий сервіс не треба продавати: людина сама до нього повертається, бо він вирішує її задачу і не забирає на це час. Саме такий продукт ми з командою NovaPay і будуватимемо – для всього, що людина робить із грошима: від щоденної покупки продуктів до заощаджень та інвестицій", – зазначив він.

На початку поточного тижня Спірін повідомив про завершення дев'ятирічної роботи в Varus.ua, де на посаді керівника відповідав за розвиток напряму e-commerce, запуск цифрових продуктів, автоматизацію процесів та впровадження data-driven підходів до управління бізнесом.

У NovaPay додали, що раніше новий очільник напряму роздрібного бізнесу теж працював у ПриватБанку, де керував інноваційними проєктами, зокрема розвитком нових продуктів і програм лояльності.

NovaPay, засновану 2001 року, першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці 2024 року запустила власний фінансовий застосунок. За даними НБУ, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.