За інформацією шести осіб, обізнаних із ситуацією, мережа з найвищим рівнем секретності, яку Агентство національної безпеки США використовує для внутрішнього зв'язку, не працює, повідомляє CNN.

"Мережа, яка називається NSA Net, дозволяє співробітникам обмінюватися секретною інформацією всередині відомства. Наразі немає доказів кібератаки, зазначили джерела. Поки відомство намагається з'ясувати масштаби проблеми, воно запровадило поетапний вихід на роботу персоналу, повідомили джерела", – йдеться в повідомленні.

Діючий та колишній американські чиновники заявили, що збій у мережі NSA Net не вплине на здатність агентства передавати термінову розвідувальну інформацію президенту США Дональду Трампу під час його подорожі по Азії на борту літака Air Force One. Обидва джерела зазначили, що уряд має у своєму розпорядженні численні резервні системи та мережі, які можна використовувати для безпечного зв'язку з президентом.