Компанія Uklon повідомила про старт бета-тестування сервісу райдхейлінгу в Тирані (Албанія), яке триватиме декілька тижнів і передбачатиме перевірку технічної роботи застосунку, картографії, платіжних інструментів та інших систем.

"Албанія – це ринок із сильним потенціалом економічного зростання та високим рівнем цифрової трансформації. Запуск бета-тестування є важливим технічним етапом, який дозволить нам адаптувати продукт під потреби місцевих жителів та туристів", – зауважив у релізі СЕО Uklon Сергій Гришков.

В компанії пояснили, що загальний обсяг запланованих інвестицій в економіку країни та розбудову локальної цифрової інфраструктури становить $15 млн.

Окремо в Uklon додали, що вихід на ринок в Албанії для компанії є стратегічним кроком та першим масштабуванням після запуску сервісу в Узбекистані.

Зазначається, що компанія вже розпочинає співпрацю з місцевими автопарками та водіями в Албанії, аби налагодити операційні процеси.

Серед іншого в межах бета-тестування Uklon збиратиме коментарі від перших користувачів та партнерів, щоб налаштувати роботу всіх функцій перед повноцінним запуском сервісу.

Як повідомлялося, онлайн-сервіс таксі Uklon, який було консолідовано у звітність "Київстару" у квітні 2025 року, в третьому кварталі 2026 року отримав 1 млрд 497 млн грн виторгу, або $33,5 млн. Прибуток EBITDA за звітний період становив 455 млн грн, або $10,2 млн.

Цифрові клієнти Uklon зросли на 6% – до 5,4 млн користувачів, кількість заброньованих поїздок за цей період збільшилася на 1,5% – до 42,8 млн, а завершених доставок – на 26,9% – до 1,5 млн.

Загалом екосистема цифрових сервісів компанії об'єднує Uklon Delivery, рекламну платформу Uklon Ads, маркетплейс Uklon Store та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

Станом на червень 2026 року сервіс Uklon присутній у 31 містах України та на території туристичного комплексу Буковель. Також компанія працює в Ташкенті та 5 містах Ферганської долини в Узбекистані.