Україно-американська оборонна компанія Swarmer, яка у березні 2026 року вийшла на IPO на Nasdaq (тікер SWMR) оголосила про завершення раніше оголошеного придбання інтелектуальної власності української оборонно-технологічної Vataga Drone (Vataga), котра спеціалізується на оборонних технологіях, зокрема на проєктуванні та виготовленні ударних FPV-дронів.

"Завершення цієї угоди дає змогу безпосередньо інтегрувати в компанію Swarmer перевірений у бою досвід у сфері апаратного забезпечення, і ми віримо, що це наблизить нас до створення повноцінних автономних систем, а не лише програмного забезпечення, яке їх забезпечує", – цитується у релізі президент та генеральний директор Swarmer у США Алекс Фінк.

Згідно з релізом Swarmer, за угодою, що передбачає оплату готівкою та акціями, до компанії приєднуються генеральний директор Vataga Максим Мельник та 14 R&D-фахівців. Передбачається, що Мельник обійматиме посаду віцепрезидента з питань апаратного забезпечення та підпорядковуватиметься безпосередньо Фінку.

Водночас Vataga продовжуватиме діяльність як незалежна виробнича компанія.

Зазначається, що в межах угоди Swarmer отримує право власності на портфель інтелектуальної власності Vataga у сфері розробки апаратного та програмного забезпечення, зокрема конструкції FPV-дронів, електронні системи запуску обладнання наземного керування, інструментарій для розробки та виробничу документацію.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість об'єднати наш досвід у розробці апаратного забезпечення з перевіреним у бою програмним забезпеченням компанії Swarmer для створення інтегрованих рішень для поля бою", – зазначив Мельник.

Окремо у Swarmer наголосили, що відповідне придбання сприятиме стратегії компанії, спрямованої на поєднання її програмного забезпечення для автономного керування, незалежного від конкретних виробників та з обраними апаратними можливостями.

Серед іншого, в оборонній компанії нагадали, що перебувають на стадії укладення угоди про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК) та безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Ratel Robotics, вартість якої може становити $224 млн.

У серпні Swarmer оголосив про стратегічне партнерство та залучення інвестицій у капітал новоствореної компанії Vectus Air Defense Systems, яку очолив засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс.

Vataga Drone – українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році. Головний офіс розташовано в Києві. Спеціалізується на проєктуванні та виготовленні ударних FPV-дронів, власної електроніки для ініціювання боєприпасів, а також на розробці системи перехоплення безпілотників.

Основні сфери діяльності Swarmer включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

Як повідомлялося, Swarmer у липні-вересні 2026 року збільшив чистий збиток у 2,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до $9,3 млн, тоді як виторг скоротився на 28,6% – до $25,6 тис.

У другому кварталі 2026 року компанія збільшила чистий збиток з $1,6 млн до $7,3 млн порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як виручка зросла з $138,2 тис. до $216 тис.

Виручка Swarmer у 2025 році скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.