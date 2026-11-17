Група компаній NOVA ("Нова пошта") повідомила про завершення угоди з придбання АТ "БТА Банк" та переходить до його інтеграції з фінансовим сервісом NovaPay і підготовки до роботи під новим брендом – NovaBank.

"Придбання БТА Банку стане фундаментом для втілення концепції банку фінансової інклюзії, запровадженої Національним банком України, та природним етапом еволюції платіжної системи NovaPay", – йдеться у релізі компанії у вівторок.

Очікується, що відповідний перехід дасть змогу масштабувати фінансові послуги для бізнесу та приватних клієнтів спочатку у цифровому форматі, а згодом – і через фізичну мережу відділень.

У компанії зазначили, що під час оновлення, умови обслуговування клієнтів не змінюватимуться, зокрема, залишатимуться чинними укладені договори та зобов'язання перед клієнтами.

Передбачається, що NovaBank дозволить усунути фінансову ізоляцію громад, де цифрові сервіси чи відділення універсальних банків поки що відсутні.

Крім того, NovaBank має забезпечити повноцінний доступ до фінансових послуг для населення та малого бізнесу.

Як повідомлялось, Національний банк України (НБУ) 12 листопада погодив співзасновникам групи Nova ("Нова пошта") Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільне опосередковане набуття 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк" через низку компаній групи, а ТОВ "НоваПей Інвест" – пряме набуття 100% участі в банку.

Тоді зі слів Климова, банківська ліцензія відкриває можливість масштабувати NovaPay – фінансову компанію у структурі групи – та отримувати ширший спектр фінансових послуг в єдиному застосунку та через мережу відділень "Нової пошти".

Він тоді також додав, що поступово, окрім звичних платіжних сервісів, стануть доступні депозити, валютні рахунки, розрахунки за кордоном, а також цілий пул фінансових інструментів для щоденної роботи та розвитку бізнесу.

"НоваПей Інвест" 24 червня подало до Антимонопольного комітету України заяву про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

На початок 2026 року БТА Банк на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року фінустанова посідала останнє, 59-е, місце серед банків України за розміром загальних активів – 338,49 млн грн. За вісім місяців року банк отримав 1 млн грн прибутку.

Частки Климова, Поперешнюка та Кириченка, який тривалий час очолював Правекс Банк, у "НоваПей Інвест" становлять по 33,33%.

Про плани групи Nova, яка у фінансовому секторі представлена компанією NovaPay, вийти на банківський ринок її засновники оголосили у березні цього року.

У червні видання "Економічна правда" повідомляло, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

У жовтні ТОВ "НоваПей Інвест" повідомило Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та БТА Банк про намір придбати 100% акцій банку.

Як раніше зазначалось, компанія "Нова пошта" з групи NOVA за січень-вересень 2026 року збільшила виручку на 32,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 50,3 млрд грн,

Загальна кількість точок сервісу в Україні досягла 57 тис.: 17,3 тис. відділень і пунктів видачі та 39,7 тис. поштоматів.

Обсяг переказів через NovaPay за січень-вересень 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 36% – до 598,7 млрд грн, їх кількість – на 12%, до 388 млн.

NovaPay, яка була заснована 2001 року, першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці 2024 року запустила власний фінансовий застосунок. За даними НБУ компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.